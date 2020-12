 Corona-News: Biden äußert sich zur Corona-Lage in den USA – Spahn rechnet auch im Januar mit harten Beschränkungen

Besonders ernst sei die Lage derzeit in der an Deutschland grenzenden Region Grand-Est, in der Region Auvergne-Rhône-Alpes und in den Gebieten Franche-Comté und Alpes-Maritimes, sagte der Minister. Neue landesweite Ausgangsbeschränkungen seien aktuell nicht vorgesehen. „Wir befinden uns seit drei Wochen auf einem Plateau, mit etwa 15.000 Neuinfektionen pro Tag.“ Es gebe im Land erhebliche regionale Unterschiede – so sei der Osten stärker betroffen als der Westen.



Frankreich will wegen steigender Corona-Zahlen eine. Man werde dort für Anfang Januar eine Ausgangssperre ab 18 Uhr vorschlagen, kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran am Dienstagabend im TV-Sender France 2 an. Derzeit gilt landesweit eine solche Ausgangssperre – in Frankreich couvre-feu genannt – ab 20 Uhr. Die Menschen dürfen dann nur mit triftigem Grund das Haus verlassen - einfache Spaziergänge, einkaufen oder Sport gehören nicht dazu.