 Corona-News: Biontech-Lieferprobleme: NRW verschiebt Impfungen – Niederländischer Premier für Ausgangssperren

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat die Landesregierungen aufgefordert, sich an die Bund-Länder-Beschlüsse zu halten. „Es ist mein dringender Appell an die Länder, nicht alles zu vergessen, was vereinbart wurde, sondern dies eins zu eins umsetzen“, sagt der CSU-Politiker. „Es darf nicht wieder so sein, dass jeder Seins macht.“ Blume kritisiert den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), der bereits von Schul- und Kita-Öffnungen gesprochen habe.