 Corona-News: Bislang 54.000 Anträge auf November-Hilfe – Intensivärzte: Pro Krankenhaus in Deutschland noch drei Intensivbetten frei

„Corona-Pandemie" ist das Wort des Jahres 2020. Diese Entscheidung habe eine Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) getroffen, teilt die GfdS in Wiesbaden mit. Das intensive Leben mit dem Virus in diesem Jahr zeigt sich auch bei anderen Begriffen in den Top-Ten. Auf Platz zwei kommt „Lockdown", auf Platz fünf „AHA" (Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske) und Platz sieben „Triage" – also die Entscheidung etwa in Krankenhäusern, welcher Patient am dringendsten behandelt werden muss. Auf Rang acht folgen die „Geisterspiele" – etwa in der Fußball-Bundesliga ohne Publikum – und auf Rang zehn kommt der Gruß „ Bleiben Sie gesund!".