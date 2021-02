 Corona-News: Bitkom-Studie: Fast jeder Dritte brauchte mehr als 50 Versuche, um einen Impftermin zu bekommen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) kritisiert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dafür, dass es die versprochenen kostenlosen Schnelltests für alle Bürger nun doch nicht am 1. März geben wird. „Es ist zum wiederholten mal so, dass vonseiten des Bundesgesundheitsministers Dinge angekündigt wurden, die dann so oder zumindest so schnell nicht kommen", sagte der SPD-Politiker im ZDF. Man müsse dies nun mit anderen Schutzmaßnahmen auffangen. Das könne bedeuten, dass die nächsten Klassen nicht so schnell in die Schule zurückkehren können wie erhofft.







in der Debatte über Lockdown-Öffnungen mahnte Müller Geduld. Es gehe um eine Perspektive für Öffnungen und nicht um Öffnungen von heute auf morgen, sagt der SPD-Politiker. „Das wäre ein Risiko, das niemand eingehen kann, solange wir auch nicht wissen, wie sich die Mutanten verhalten." Man müsse verabreden, ab welchen Zahlen man sich was zutrauen könne. Es sei auch für die Akzeptanz der Maßnahmen wichtig, dass man sich darauf einstellen könne, dass unter bestimmten Voraussetzungen manche Dinge erst in drei oder vier Wochen möglich seien.