Britische Corona-Variante in USA nun häufiger als Ursprungsvirus

Auslieferung von Schnelltests an Schulen in NRW verzögert sich +++ EU-Kommission stellt der Forschung im Kampf gegen Virus-Mutationen 123 Millionen Euro zur Verfügung +++ Ausgefallene Lieferung in Rheinland-Pfalz bremst Impftempo +++ Der Newsblog.