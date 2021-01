 Corona-News: Bundeskanzlerin Merkel: Impfangebot für alle Bürger bis 21. September

Man habe alles getan, um zu unterstützen, dass die Impfstoffproduktion stattfinden kann. Der Bundesgesundheitsminister habe von August an in Absprache mit Biontech das Werk in Marburg in den Blick genommen.

Biontech habe als Start-up den klugen Schritt gemacht, mit Pfizer in eine Kooperation zu gehen. Der Produktionsstandort in Belgien sei der größte Standort des Unternehmens außerhalb der USA. Es könne immer wieder vorkommen, dass zur Erhöhung der Produktion Umbaumaßnahmen vorgenommen werden müssen, wie es nun bei Pfizer der Fall ist.