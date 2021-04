 Corona-News: Bundesregierung stuft Niederlande als Hochinzidenzgebiet ein

Die USA übertragen Johnson & Johnson die Verantwortung für eine Produktionsstätte des Auftragsherstellers Emergent BioSolutions in Baltimore. Das Gesundheitsministerium kündigte die Maßnahme an, nach dem die Behörden erfahren hatten, dass BioSolutions die Inhaltsstoffe der Impfstoffe von Johnson & Johnson und Astra-Zeneca vermischt hatte. Johnson & Johnson erklärte, dass die ruinierte Charge noch nicht in das Abfüll- und Fertigstellungsstadium gelangt sei. Von dem Vorfall waren rund 15 Millionen Dosen betroffen. Der Impfstoff von Astra-Zeneca wird dem Bericht der „New York Times“ zufolge nicht mehr in der Anlage produziert. Dies habe ein hochrangiger Beamter des US-Gesundheitsministerium der „New York Times“ bestätigt. In der Anlage soll demnach nun ausschließlich das Vakzin von Johnson & Johnson produziert werden.

Das Pharma-Unternehmen erklärte, die volle Verantwortung für die BioSolutions-Anlage in Baltimore zu übernehmen. Bis Ende Mai will Johnson & Johnson 100 Millionen Dosen an die Regierung liefern. Astra-Zeneca, dessen Impfstoff in den Vereinigten Staaten nicht zugelassen ist, erklärte, es werde mit der Regierung von US-Präsident Joe Biden zusammenarbeiten, um einen alternativen Standort für die Produktion des Impfstoffs zu finden. Der Vorfall erschwert die Impfstoffproduktion und Auslieferung des britisch-schwedischen Vakzin-Produzenten Astra-Zeneca in den Vereinigten Staaten. Die US-Regierung hatte den Arzneimittelhersteller bereits für die Ergebnisse seiner Impfstoffstudie kritisiert, bei der veraltete Daten verwendet seien worden.