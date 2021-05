 Corona-News: Bundestag beschließt Lockerungen für Geimpfte – Putin offen für Patent-Aussetzung bei Sputnik V

Das Coronavirus hat laut Schätzung des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) zum Tod von fast 6,9 Millionen Menschen weltweit geführt. Die Zahl ist mehr als doppelt so hoch wie die Gesamtzahl der Toten, die nach offiziellen Angaben mit dem Virus in Verbindung gebracht werden. Die IHME-Experten führen an, dass in vielen Ländern nur die Todesfälle in Krankenhäusern oder von Patienten mit bestätigter Infektion gezählt würden. Außerdem hänge die Mortalitätsrate stark ab von der Zahl der Tests.

Das IHME gehört zur Universität von Washington. Seine Schätzung bezieht sich nur auf Todesfälle, die direkt durch das Virus verursacht wurden, und nicht auf Todesfälle, die auf Beeinträchtigungen der Gesundheitsversorgung im Zuge der Pandemie zurückzuführen sind. Unklar ist, inwieweit die Forscher berücksichtigten, ob Patienten konkret an der Lungenerkrankung Covid-19 starben - oder es um eine reine Zählung von Todesfällen geht, die mit einem positiven Corona-Test in Verbindung gebracht werden.