 Corona-News: Bundestag soll durch neues Gremium mehr Mitsprache beim Thema Corona bekommen

Ungarn hat seine Richtlinien für die Ausgabe von Corona-Impfnachweisen überarbeitet, die bei Reisen für mehr Sicherheit sorgen sollen. Demnach sollen die Dokumente keine Angabe zum verwendeten Impfstoff enthalten. Vorgesehen ist, dass die sogenannten Impf-Pässe den Namen der geimpften Person enthalten, die Nummer eines Ausweisdokuments sowie das Datum der Impfung.



Ungarn hat bislang als einziges Land in der EU in Russland und China entwickelte Corona-Impfstoffe genutzt, die nicht von der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen wurden. Doch auch in der Slowakei trafen am Montag 200.000 Dosen des russischen Vakzins Sputnik V ein.



In der vergangenen Woche hatte der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzielski erklärt, dass Einreisende aus Tschechien oder der Slowakei sich in Quarantäne begeben müssten, sofern sie keinen negativen PCR-Test oder den Nachweis einer Impfung mit einem von der EMA zugelassen Vakzin erbringen könnten.