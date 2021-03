 Corona-News: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 107,3 – Lauterbach noch gegen Ausgangssperre

In Rumänien werden wegen der vielen Corona-Patienten die Intensivbetten knapp. Am Sonntag seien 1334 an Covid-19 Erkrankte in intensivmedizinischer Behandlung gewesen und damit so viele wie noch seit Beginn der Pandemie, teilten die Gesundheitsbehörden mit. In der vergangenen Woche waren in Rumänien mit seinen 19 Millionen Einwohnern auch die höchsten Zahlen an Neuifektionen seit drei Monaten registriert worden - teils mehr als 6000 pro Tag.

Trotz der angespannten Lage will die Regierung vorerst keinen weiteren Lockdown. „Meine sehr klare Antwort ist: Nein“, schrieb Ministerpräsident Florin Citu am Samstag in einem Online-Beitrag zur Frage nach neuen strikten landesweiten Beschränkungen.