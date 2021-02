 Corona-News: CDU-Experte will Schuldenbremse auch 2022 aussetzen – Bahrain erteilt Johnson & Johnson-Impfstoff Notfallzulassung

In Frankreich haben Hausärzte mit der Vergabe von Corona-Impfungen an besonders gefährdete Menschen zwischen 50 und 64 Jahren begonnen. Mit der Maßnahme will Frankreich das Impfprogramm des Landes beschleunigen. Die seit Donnerstag von den Praxisärzten verabreichten Dosen sind nach Behördenangaben für Menschen mit Vorerkrankungen reserviert, die im Falle einer Covid-19-Erkrankung einen schwereren Verlauf erwarten ließen. Verimpft werden dürfen die Vakzine neben der Arztpraxis auch an den Arbeitsplätzen der Patienten.



Frankreich hatte sein Impfprogramm am 27. Dezember mit Impfungen in Pflegeheimen begonnen. Seither wurden landesweit hunderte Impfzentren in Betrieb genommen, in denen bislang Menschen über 75 Jahren und Angestellte des Gesundheitswesens zum Zuge kamen. Seit Beginn der Pandemie sind in Frankreich mehr als 85.000 Menschen mit dem Coronavirus gestorben.