 Corona-News: „Deutliche Signale einer Trendumkehr“: RKI-Chef Wieler warnt vor dritter Welle – jetzt live

US-Präsident Joe Biden hat 50 Millionen Corona-Impfungen seit seinem Amtsantritt gefeiert. „Je mehr Leute wir impfen, desto schneller werden wir diese Pandemie besiegen“, sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Bei diesem Anlass wurden zwei Feuerwehrleute, eine Verkäuferin und eine Schulrätin vor laufender Kamera geimpft, um die Sicherheit der verabreichten Mittel zu demonstrieren. Erst drei Tage zuvor hatte Biden an den 500 000. Todesfall mit dem Virus erinnern müssen.



Biden hat versprochen, in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 100 Millionen Impfungen verabreichen zu lassen. „50 Millionen Spritzen in 37 Tagen. Wir sind Wochen vor dem Zeitplan“, sagte er. Bis zum späten Frühjahr solle genügend Impfstoff zur Verfügung stehen, damit alle geimpft werden können, die dies wünschen.



Die Impfkampagne in den USA läuft seit Dezember. Mehr als 45 Millionen Menschen haben bislang mindestens eine Spritze erhalten, mehr als 20 Millionen auch die notwendige zweite Dosis.