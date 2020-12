 Corona-News: Deutschland verbietet Landungen aus Großbritannien ab Mitternacht

Nach der Notzulassung für den Corona-Impfstoff des Herstellers Moderna sind in den USA am Sonntag die ersten Dosen ausgeliefert worden. Bereits am Montag soll mit den Impfungen begonnen werden. Das Vakzin von Moderna ist das zweite, das in den USA zum Einsatz kommt, nach jenem des US-Pharmakonzerns Pfizer und seines deutschen Partners Biontech, mit dem bereits seit einer Woche geimpft wird.



Die erste Lieferung des Moderna-Impfstoffs verließ am Sonntag auf Lastwagen eine Fabrik im Großraum Memphis. In den USA wie auch in anderen Ländern werden zunächst in erster Linie Menschen in Gesundheitsberufen und Risikopatienten in Pflegeheimen geimpft. Noch am Sonntag wollten US-Experten über die weitere Reihenfolge beraten. Weil es bis zum Frühling nicht genügend Impfdosen für den Großteil der Bevölkerung geben wird, muss erst einmal rationiert werden.