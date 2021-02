 Corona-News: Ema prüft Antikörper-Mittel zur Behandlung von Covid-19-Patienten – EU verschärft wohl ihre Einreisebestimmungen

In Südafrika ist eine erste Lieferung Coronavirus-Impfstoff eingetroffen. Präsident Cyril Ramaphosa nahm am Montag auf dem internationalen Flughafen O.R. Tambo in Johannesburg Kisten mit einer Million Dosen des Mittels von Astrazeneca und der Universität Oxford in Empfang, die vom Serum Institute of India hergestellt wurden. Im Laufe des Februars sind weitere 500.000 Dosen vorgesehen.

Die ersten Impfungen gegen das Coronavirus in Südafrika sollen ab Mitte Februar bei Mitarbeitern des Gesundheitswesens vorgenommen werden. Die Regierung will bis Jahresende 40 Millionen Menschen impfen lassen, das wären etwa 67 Prozent der Bevölkerung. Südafrika hat sich zudem 20 Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer und Biontech gesichert.