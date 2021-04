 Corona-News: „Es war eine Konferenz der Hoffnung“ – Merkel sagt Ende der Impfpriorisierung für spätestens Juni zu

Unter Berufung auf das Robert Koch-Institut (RKI) äußert sich Merkel nun zur Gleichstellung von Geimpften und Genesenen und zur Rückgabe von grundrechtlichen Freiheiten an Geimpfte. Dieser Sachverhalt sei stark diskutiert worden und werde in Form einer Verordnung zum Infektionsschutzgesetz verfasst, so Merkel.



Man werde in eine schwierige Übergangsphase kommen, kündigt die Kanzlerin an. Ein Beispiel: Sollten 50 Prozent der Bevölkerung geimpft sein und eine Inzidenz von 100 vorherrschen, so erhöht sich die Inzidenz für nicht-Geimpfte auf den Wert 200. So habe man noch immer ein erhebliches Risiko für das Gesundheitssystem.