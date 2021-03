 Corona-News: EU-Gipfel: Dreimal so viel Impfstoff im zweiten Quartal – Frankreich soll Hochrisikogebiet werden

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Albanien erstmals Impfstoff aus China erhalten. Ministerpräsident Edi Rama traf am Donnerstag mit der Lieferung von 192.000 Dosen des Herstellers Sinovac in der Hauptstadt Tirana ein, wie albanische Medien berichteten. Rama hatte die Ladung in Istanbul von einem türkischen Zwischenhändler entgegengenommen.

Das kleine Balkanland leidet an einem Mangel an Impfstoffen gegen das Coronavirus. Bisher konnte es 42.000 Dosen von Biontech-Pfizer und 38.000 von Astrazeneca beschaffen. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) spendeten 10.000 Dosen des russischen Präparats Sputnik V. Albanien hat 2,8 Millionen Einwohner. Rama kündigte am Donnerstag an, dass bis Juni eine halbe Million Bürger geimpft würden.