 Corona-News: EU-Kommission: Weitere 50 Millionen Biontech-Dosen bis Ende Juni – Lauterbach fordert deutsche Notfallzulassung für Curevac-Vakzin

Die SPD im Bundestag will Sport im Freien und kontaktlosen Sport für Kinder von der geplanten Corona-Notbremse des Bundes ausnehmen. Ausnahmen bei den Ausgangsbeschränkungen für Sport im Außenbereich seien zwingend, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, in Berlin. Kindern solle zudem kontaktloser Sport ermöglicht werden. Andernfalls drohe eine Eskalation der sozialen Situation bei denjenigen, die in beengten Verhältnissen leben.



Die erste Welle war eine Ischgl-Welle, und die zweite und dritte Welle ist eine Welle in den sozialen Brennpunkten. Carsten Schneider