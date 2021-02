 Corona-News: EU schließt Vertrag über bis zu 300 Millionen weitere Impfdosen von Moderna

In Thüringen ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen. Am Mittwoch meldeten Staatskanzlei und Robert Koch-Institut 111,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das ist fast doppelt so hoch wie der Bundeswert, den das RKI am Morgen mit 57 angab. Thüringen bleibt also das am schwersten von der Pandemie betroffene Bundesland.



Am vergangenen Wochenende hatte der Sieben-Tage-Wert je 100.000 Einwohner in Thüringen erstmals seit vielen Wochen wieder unter 100 gelegen, seit Wochenbeginn geht die Zahl erneut nach oben – bei regionalen Unterschieden. Während der Landkreis Nordhausen am Mittwoch einen Inzidenzwert von 27,6 aufwies, lag er im Kreis Schmalkalden-Meiningen bei 201,7.