 Corona-News: FDP reicht Klage gegen Bundes-Notbremse in Karlsruhe ein – Baerbock verlangt mehr Corona-Schutz am Arbeitsplatz

Die Welthandelsorganisation WTO hat in der Coronakrise an die USA und Großbritannien appelliert, Impfstoff auch für den Export freizugeben. WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala bedankte sich am Montag zugleich bei einem Online-Event der EU dafür, dass die Europäische Union, China und Indien auf ihrem Territorium produzierte Impfstoffe in größerem Umfang exportiert hätten. „Ich rufe die Staaten auf, die sie bisher noch nicht teilen oder exportieren, dies so schnell wie möglich zu tun“, fügte sie an. Es wäre aus ihrer Sicht „großartig“, falls die USA und Großbritannien sich darauf einlassen würden.

Es sei nicht akzeptabel, dass der Löwenanteil der Dosen in den Industrieländern geimpft werde, während in den ärmsten Ländern nur ein Bruchteil der Seren ankomme. „Impfnationalismus und Ungleichheit funktionieren nicht“, mahnte die Nigerianerin, die seit Februar nach langem Führungsvakuum an der Spitze der WTO steht.