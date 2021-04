 Corona-News: FDP will gegen Ausgangssperre klagen – West Virginia zahlt 100 Dollar Impfanreiz an unter 35-Jährige

Im Kampf gegen eine immer schneller wachsende Corona-Welle ruft Indien die Armee zu Hilfe. Generalstabschef Bipin Rawat kündigte am Montag die Entsendung von militärischem Personal im Ruhestand in die Kliniken an. Zudem würden Sauerstoffvorräte aus den Armeereserven freigegeben. Es werde „Himmel und Erde" in Bewegung gesetzt, twitterte Gesundheitsminister Harsh Vardhan. Zuvor gaben die Behörden den fünften Tag in Folge einen Rekord bei Neuinfektionen bekannt. Mehrere Staaten kündigten Hilfe an, darunter Deutschland.



Mit zuletzt mehr als 350.000 Neuinfektionen pro Tag sind die Kliniken in dem Land mit 1,3 Milliarden Menschen überlastet. Viele weisen Patienten aus Mangel an Betten, Ausrüstung und Medikamenten ab. Auch der Sauerstoff zur Behandlung von schwereren Covid-19-Fällen wird knapp. Es mangelt selbst an Bahren, um die Toten wegzubringen: Der Sender NDTV zeigte Bilder aus dem Bundesstaat Bihar, wo Krankenhausmitarbeiter eine Leiche über den Boden zum Krematorium zogen. In stark betroffenen Städten wurden in provisorischen Anlagen mehrere Tote gleichzeitig eingeäschert.