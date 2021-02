 Corona-News: Frankreich kritisiert Deutschland für Grenzkontrollen – RKI meldet mehr als 4400 Neuinfektionen

Frankreichs Europaminister Clement Beaune hat die deutsche Entscheidung für Grenzkontrollen an den Grenzen zu Tirol und Tschechien als „hart" bezeichnet. Eine solche Entscheidung in der Mitte Europas habe weitreichende Folgen, sagt er im Sender France Info.





An der deutsch-tschechischen Grenze der Autobahn 17 von Prag nach Dresden hat sich am Montagmorgen in Breitenau wegen der Einreisekontrollen ein kilometerlanger Stau gebildet. Wie die Bundespolizeidirektion Pirna auf Anfrage mitteilte, kann die Einreise mehrere Stunden Wartezeit in Anspruch nehmen. Bereits am Sonntag hatten Reisende ein bis zwei Stunden für die Weiterreise gebraucht. Hilfsorganisationen hat die zuständigen Bundespolizeidirektion Pirna gebete n, sich bei den frostigen Temperaturen um die Betroffenen in ihren Fahrzeugen zu kümmern.