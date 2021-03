 Corona-News: Frankreich kündigt Lockdown in weiteren Regionen an – Lauterbach fordert Ausgangssperre ab 20 Uhr

US-Präsident Joe Biden will das Tempo der Corona-Impfkampagne in seinem Land noch einmal deutlich beschleunigen: Zu Beginn seiner ersten Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt gab er am Donnerstag die Marke von 200 Millionen verabreichten Impfdosen innerhalb der ersten 100 Tage seiner Amtszeit als Ziel aus.

Das wären doppelt so viele, wie er im Dezember als Ziel nannte - und dieses Ziel wurde bereits in diesem Monat erreicht, vor seinem 60. Tag im Amt. Es scheint erreichbar: Aktuell werden in den USA täglich etwa 2,5 Millionen Dosen gespritzt. Im Lauf des Aprils rechnen die USA zudem mit einer Erhöhung der Impfstofflieferungen, und viele Staaten heben die Zugangsbeschränkungen wie etwa Altersvorgaben für Impfwillige auf.

Im Zusammenhang mit dem Virus sind in den USA bislang mehr als 545.000 Menschen gestorben.