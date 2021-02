 Corona-News: Frankreich verschärft Grenzkontrollen nach Deutschland – Finnland kündigt neuen Lockdown an

Aus Angst vor neuen Coronavirus-Varianten hat Tschechien seinen Bürgern Reisen nach Brasilien und in Teile Afrikas verboten. Die Maßnahme gelte zunächst bis zum 11. April, teilte das Gesundheitsministerium in Prag am Donnerstag mit. Betroffen sind unter anderem Südafrika, Kenia, Tansania und Mosambik.



Vor kurzem war in Tschechien erstmals die südafrikanische Corona-Mutante nachgewiesen worden - bei drei Reiserückkehrern aus Afrika. Für diese Variante wird eine höhere Übertragbarkeit angenommen, genaue Daten dazu gibt es aber noch nicht.



Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis hatte am Mittwoch eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen in seinem Land in Aussicht gestellt. Die Beratungen darüber dauerten an. Im Raum steht nach Medienberichten unter anderem eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf die jeweilige Verwaltungsregion. Die Regierung konnte sich bisher nur darauf einigen, im Parlament eine Verlängerung des Ausnahmezustands bis zum 31. März zu beantragen.