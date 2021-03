 Corona-News: Frankreich weitet Lockdown aus und schließt Schulen für drei Wochen – Hamburg führt nächtliche Ausgangssperre ein

In Polen spitzt sich die Corona-Lage in der Woiwodschaft Schlesien zu. Die Situation in der Region sei „kritisch“ was die Zahl der Neuinfektionen als auch die Versorgung von Covid-Patienten in den Krankenhäuser angehe, sagte Gesundheitsminister Adam Niedzielski am Mittwoch in Kattowitz (Katowice). Bis zu 170 Patienten wolle man noch vor Ostern in Kliniken in anderen Regionen verlegen - viele von ihnen sollen ausgeflogen werden.



Am Mittwoch meldeten die Behörden in Schlesien 6092 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Die Region hat gut 4,5 Millionen Einwohner. Landesweit waren es im selben Zeitraum 32.874 Neuinfektionen, 653 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.