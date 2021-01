 Corona-News: Frankreich zieht nächtliche Ausgangssperre auf 18 Uhr vor – Portugal meldet Rekordzahl an Neuinfizierten

Angesichts sich häufender Fälle der in Großbritannien verstärkt aufgetretenen Corona-Mutation will Frankreich massenweise Kinder auf das Virus testen lassen. „Wir haben ein Protokoll erstellt, das darauf abzielt, bis zu eine Million Kinder und Lehrkräfte im Monat zu testen, was enorm ist“, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran in Metz der französischen Nachrichtenagentur AFP zufolge. Das Virus scheine bei Kindern ansteckender zu sein. Überall dort, wo es sinnvoll sei, solle bereits ab einem Alter von sechs Jahren getestet werden.



Zuletzt waren in Frankreich immer wieder Fälle der Virus-Variante aufgetreten – etwa in Marseille und im Großraum Paris. Behörden hatten sich besorgt gezeigt und zu weiteren Maßnahmen aufgerufen.