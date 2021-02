 Corona-News: Gesundheitsminister Spahn: „Inzidenz von null wird es auf Dauer nicht geben können“

Die Bundesregierung rechnet bei der Kostenübernahme für Corona-Schnelltests mit monatlichen Kosten von 540 bis 810 Millionen Euro für den Bund. Das geht aus Unterlagen des Corona-Kabinetts hervor, die Reuters am Mittwoch vorlagen. Danach werden die möglichen Kosten auf Grundlage von Erfahrungen mit kostenlosen Testangeboten in Bayern, aber auch in EU-Ländern wie Österreich, Dänemark und Irland hochgerechnet. „Auf die Bundesbevölkerung hochgerechnet und den Höchstwert vom 9. Februar 2021 als Grundlage heranziehend, würden in Deutschland täglich 390.540 kostenlose Tests in Anspruch genommen werden", heißt es mit Verweis auf die Zahlen in Bayern.