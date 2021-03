 Corona-News: Gesundheitsminister Spahn will ab Freitag wieder Impfungen mit Astra-Zeneca zulassen

Angesichts wieder steigender Corona-Zahlen wird es in Bayern am kommenden Montag keine weiteren Öffnungsschritte aus dem Lockdown geben. Theater, Kinos, Konzertsäle und die Außengastronomie müssen damit landesweit weiterhin geschlossen bleiben. Bis auf Weiteres werde das Einvernehmen zu weiteren Öffnungsschritten nicht erteilt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Zudem seien die nächsten Bund-Länder-Beratungen am kommenden Montag abzuwarten.



Auch NRW wird wohl auf Öffnungsschritte am Montag verzichten. Ebenso wird Hessen vorgehen und auch die für nächste Woche geplante Rückkehr von Schülern ab der 7. Klasse in den Wechselunterricht verschieben. „Wir haben ein sehr dynamisches Geschehen. Die dritte Welle ist da", sagt Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Das wichtigste sei jetzt, alles zu tun, um die Welle so flach wie möglich zu halten. In Hessen liegt die Inzidenz seit diesem Donnerstag bei über 100. „Bei dieser Ausgangslage kann nicht verantwortet werden, dass wir weitere Öffnungsschritte machen." Die bestehenden Regelungen würden vorerst weiter gelten.