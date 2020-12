 Corona-News: Grenze von 30.000 Corona-Todesfällen überschritten – neue Virus-Mutation in Südkorea entdeckt

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Südafrika hat inzwischen die Millionenmarke überschritten. Dies gab die Regierung am Sonntagabend bekannt. In vielen Orten treibe eine neue Variante des Coronavirus die Fallzahlen nach oben. Die Mutante 501.V2 gilt als ansteckender als der ursprüngliche Erreger.



Präsident Cyril Ramaphosa berief eine Krisensitzung des nationalen Corona-Beratergremiums ein. Es wird erwartet, dass er eine Rückkehr zu Beschränkungen zur Eindämmung des Virus ankündigt. Denn viele Krankenhäuser im Land haben ihre Belastungsgrenzen erreicht und Anzeichen auf ein Abebben der neuen Infektionswelle gibt es nicht.



Die südafrikanische Variante ist nicht mit der in Großbritannien identisch, die sich ebenfalls schneller verbreitet als bisherige Formen von Sars-Cov-2. In Südafrika sind nachweislich rund 27.000 Menschen nach einer Infektion gestorben.