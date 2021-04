 Corona-News: Großbritannien bestellt weitere 60 Millionen Dosen Biontech – Lagarde: Bis Ende Juni hat Mehrheit in Euro-Zone wohl erste Impfung

Der russische Coronavirus-Impfstoff Sputnik V soll auch in Mexiko hergestellt werden. Das erklärten die Außenminister beider Länder, Marcelo Ebrard und Sergej Lawrow, in einer gemeinsamen Pressekonferenz am Mittwoch in Moskau. Die Produktion in Mexiko könnte schon im Mai beginnen, wie Russlands staatlicher Direktinvestmentfonds RDIF im Twitter-Konto, das den Namen des Impfstoffes trägt, schrieb.



In Mexiko werden bisher die Impfstoffe von Astra-Zeneca und Cansino - für den Gebrauch in Lateinamerika beziehungsweise in Mexiko - abgefüllt. Insgesamt fünf Präparate sind in dem nordamerikanischen Land für den Notfallgebrauch zugelassen.