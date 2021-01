 Corona-News: Grundschulen in Baden-Württemberg bleiben länger geschlossen – EU-Experten einig über Eckpunkte von Impfpässen

Im Land Brandenburg ist erstmals die in Großbritannien aufgetretene Coronavirus-Variante B.1.1.7 nachgewiesen worden. Das teilte das Landesgesundheitsministerium mit. Betroffen ist demnach ein Mann aus dem an Polen grenzenden Landkreis Spree-Neiße. Die Person befindet sich den Angaben zufolge seit dem 26. Januar in Isolation. Alle notwendigen Maßnahmen, unter anderem Quarantäneanordnungen sowie Kontaktnachverfolgungen, seien sofort eingeleitet worden.

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis die britische oder südafrikanische Corona-Mutante auch in Brandenburg nachgewiesen wird“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). „Jetzt kommt es darauf an, dass alle Kontakte der infizierten Person so schnell wie möglich ermittelt werden und umgehend in Quarantäne kommen.“ Die vor allem in England verbreitete Corona-Variante sei nach aktuellem Erkenntnisstand deutlich ansteckender, fügte die Ministerin hinzu. „Das gefährdet die sich jetzt langsam einstellenden Erfolge beim Eindämmen des Coronavirus.“