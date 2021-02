 Corona-News: Günther will nach Bund-Länder-Runde Datum für Lockerungen nennen – Sachsen öffnet Montag Schulen

Einen Tag vor der Bund-Länder-Runde schafft Sachsen Fakten: Das Kabinett in Dresden beschließt die teilweise Schulöffnung bereits ab Montag. Grundschulen und Kitas sollen dann mit einem eingeschränkten Betrieb wieder öffnen, kündigt die Landesregierung an. In den meisten Bundesländern sind die Schulen offiziell geschlossen, sie bieten aber eine Notbetreuung an. Ausnahmen gibt es zudem für Abschlussklassen. In Niedersachsen gibt es seit Januar an Grundschulen einen eingeschränkten Unterricht.