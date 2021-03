 Corona-News: Hamburg verschärft Lockdown über Ostern – Inzidenz über 600: Größter Hotspot liegt in Thüringen

In Berlin setzen die landeseigenen Kliniken Vivantes und Charite Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff von Astra-Zeneca für Frauen unter 55 Jahren aus. Das bestätigten die beiden Kliniken am Dienstag. „Dieser Schritt ist aus Sicht der Charite notwendig, da in der Zwischenzeit weitere Hirnvenenthrombosen bei Frauen in Deutschland bekanntgeworden sind", erklärte eine Sprecherin. Obwohl in der Charite keine Komplikationen nach Impfungen mit Astra-Zeneca aufgetreten seien, wolle man eine abschließende Bewertungen abwarten. Auch die Vivantes-Kliniken hätten die Impfung ab Dienstag vorsorglich ausgesetzt, hieß es von dem Krankenhausbetreiber. Zuvor hatte der „Tagesspiegel" darüber berichtet.



Bereits am Vortag hatte der nordrhein-westfälische Kreis Euskirchen Impfungen mit Astra-Zeneca bei unter 55-jährigen Frauen gestoppt. Dort hatten zwei Frauen wenige Tage nach der Impfung eine Sinusvenenthrombose entwickelt. Das Paul-Ehrlich-Institut wurde nach Angaben des Kreises informiert und prüft die Vorgänge. Bei dem Institut war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.



In mehreren europäischem Ländern, darunter auch Deutschland, waren die Impfungen mit Astra-Zeneca Mitte März nach Berichten über Fälle von sehr seltenen Hirnvenenthrombosen vorübergehend gestoppt worden. In Deutschland waren vor allem Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren betroffen. Die Impfungen wurden nach wenigen Tagen wieder aufgenommen, nachdem sich die Europäische Arzneimittelbehörde EMA für ein Festhalten an dem Impfstoff ausgesprochen hatte.