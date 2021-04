 Corona-News: Handwerkspräsident Wollseifer kritisiert Gipfel-Ergebnisse – Linken-Fraktionschef Bartsch: Fahrplan für Geimpfte fehlt

Die USA werden bis zu 60 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Astra-Zeneca für den Export freigeben. Dies werde geschehen, sobald die Prüfung durch die Bundesbehörden erfolgt sei, erklärte das Weiße Haus am Montag. Das Vakzin werde in den USA in den kommenden Monaten nicht benötigt.



Derzeit sind in den Vereinigten Staaten drei Impfstoffe zugelassen, Astra-Zeneca gehört nicht dazu. „Angesichts des starken Portfolios an Impfstoffen, die die USA bereits haben und die von der Arzneimittelbehörde FDA zugelassen sind, benötigen wir Astra-Zeneca hier in den kommenden Monaten nicht“, erklärte der zuständige Koordinator im Weißen Haus, Jeff Zients. „Darum prüfen die USA Möglichkeiten, die Astra-Zeneca-Dosen mit anderen Ländern zu teilen, wenn sie verfügbar sind.“