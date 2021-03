 Corona-News: Harter Lockdown über Ostern – Gottesdienste nur virtuell, Supermärkte nur am Samstag geöffnet

Angela Merkel verweist auf die unterschiedliche Situation in den einzelnen Bundesländern. Dennoch steige im Gesamttrend die Inzidenz an, weshalb die Notbremse gezogen werden müsse, so Merkel. „Die Ruhetage über Ostern können einen Beitrag leisten, aber nicht alle Probleme lösen", sagte die Kanzlerin. Sie verteidigt die Lockerungen vom 3. März: „Wir waren uns bewusst, dass wir ein Risiko eingehen."