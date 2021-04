 Corona-News: Hausärzte sorgen für Impf-Rekord in Deutschland – Mehrheit der Bevölkerung würde sich auch mit Sputnik V impfen lassen

Der Präsenzunterricht an Schulen soll aus Sicht der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken an regelmäßige Corona-Tests gebunden werden. Mit Blick auf Beratungen der Kultusministerkonferenz am Nachmittag sagt sie der „Rheinischen Post“, die Virusvariante sei gerade bei Kindern so aggressiv, dass regelmäßige Tests für den Infektionsschutz unerlässlich seien. Daher laute ihre dringende Bitte an die Kultusministerinnen und Kultusminister: „Ohne Test darf eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht erlaubt werden.“