 Corona-News: Homeoffice-Pauschale: GroKo einigt sich auf „kleine Lösung“ – Nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Hotspots im Südwesten

Die sehr hohen Corona-Zahlen in Sachsen erklärt der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder, Marco Wanderwitz, vor allem mit der Grenzlage zu Tschechien und der hohen Zahl an Corona-Leugnern in dem Bundesland. Der Anstieg liege etwa am kleinen Grenzverkehr sowie den Arbeitspendlern aus und nach Tschechien, wo es viel höhere Corona-Zahlen gebe, sagt der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters. Dazu komme, dass der tschechische Lockdown dafür gesorgt habe, „dass zehntausende Tschechen außer der Reihe zum Einkaufen nach Sachsen kamen", fügt er hinzu. „Außerdem ist der Anteil an Corona-Leugnern und Maßnahmen-Verweigerern höher als in anderen Bundesländern. Es ist auffallend, dass die am stärksten betroffenen Regionen die sind, in denen der AfD-Stimmenanteil bei Wahlen am höchsten ist."