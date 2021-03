 Corona-News: Homeoffice-Pflicht bis Ende April verlängert – Merkel warnt vor zu schnellem Einstellen von Hilfsprogrammen

Die französische Wirtschaft hat ihre Produktion im Januar überraschend stark hochgefahren. Sie wuchs um 3,3 Prozent zum Vormonat, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet, nachdem es im Dezember im Zuge der Corona-Krise noch einen Rückgang von 1,4 Prozent gegeben hatte. Fast alle Branchen trugen zu dem Wachstum bei, darunter die Auto- und Flugzeugbauer.

Die französische Industrie kommt derzeit besser durch die Corona-Pandemie als die Dienstleister, die stärker unter dem Lockdown leiden. Allerdings ist die Erholung bislang langsamer verlaufen als in Deutschland und Italien. So profitieren die deutschen Unternehmen stärker vom Aufschwung in China. Die Regierung in Paris will sich in ihrem 100-Milliarden-Euro-Konjunkturprogramm auf die Industrie konzentrieren.