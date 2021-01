 Corona-News: In Mecklenburg Vorpommern soll verschärfter Lockdown ab Sonntag gelten – Lauterbach sieht Impfung für alle erst im dritten Jahresquartal

Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza will das Land angesichts hoher Infektionszahlen ab kommender Woche wieder in unterschiedliche Corona-Zonen einteilen. Damit werden in den Regionen unterschiedliche Regeln für die Menschen gelten, je nachdem wie sich die Corona-Lage dort entwickelt.



Danach fallen die nördlichen Regionen Emilia Romagna, die Lombardei und Venetien sowie Sizilien und Kalabrien im Süden ab Montag in die orangefarbene Zone. In ihnen gelten dann strengere Regeln als im Rest des Landes, der in die gelbe Zone eingeteilt werden soll.