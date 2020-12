 Corona-News: Jetzt live: Angela Merkel in der Regierungsbefragung

Trotz der Furcht vor einem Anstieg der Corona-Infektionen will die britische Regierung die Lockerungen für Familien während der Weihnachtstage nicht wieder aufheben. Vielmehr setzt sie auf Selbstdisziplin. Familien könnten „sich dafür entscheiden, weniger zu tun“ als erlaubt ist oder virtuell miteinander feiern, sagte Infrastrukturminister Robert Jenrick am Mittwoch der BBC. Zudem warb er dafür, Familientreffen auf den Frühling zu verschieben. „Ostern kann das neue Weihnachten sein“, sagte Jenrick dem Sender Sky News.



Die Regierung könne einen gesetzlichen Rahmen schaffen. „Aber wir können nicht Gesetze für alle Eventualitäten und für alles, was in den Leben der Menschen vor sich geht, erlassen“, betonte Jenrick in der BBC. Die Regierung setze auf das Urteilsvermögen der Menschen.