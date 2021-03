 Corona-News: Jetzt live: Was Bund und Länder beim Corona-Gipfel beschlossen haben – Kanzlerin stellt Ergebnisse vor

Die Zahl der Flugreisenden in den USA ist am Sonntag zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie über 1,5 Millionen gestiegen. Es war bereits der elfte Tag in Folge, an dem mehr als eine Million Menschen die Sicherheitskontrollen der Flughäfen des Landes passierten. Zurückgeführt wurde der Pandemie-Spitzenwert an Reisenden am Sonntag unter anderem auf die wachsende Zahl von Corona-Geimpften und ein verstärktes Reiseaufkommen wegen des „Spring Break“.

Manager von Fluggesellschaften berichteten von einem Anstieg der Buchungen in den zurückliegenden Wochen. Der Reiseverkehr liegt jedoch weiterhin deutlich unter dem Niveau des Jahres 2019.