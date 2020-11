 Corona-News: Johns Hopkins-Zahlen: Mehr als eine Million Corona-Infektionen in Deutschland – Berlin lockert auch Weihnachten nicht

Der Wirtschaftsweise Volker Wieland rechnet trotz des verlängerten Teil-Lockdowns nicht mit einer schweren Rezession in Deutschland. Zwar dürfte das Bruttoinlandsprodukt im laufenden vierten Quartal fallen. „Ich würde das aber nicht als eine erneute Rezession bezeichnen", sagte der Ökonomen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. „Es ist einfach Teil der Corona-Rezession, die trotz der starken Erholung im dritten Quartal noch nicht vorbei ist.“ Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im Sommer im Rekordtempo von 8,5 Prozent, nachdem es im Frühjahr mit 9,8 Prozent Corona-bedingt so stark eingebrochen war wie noch nie.

Solange die Industrieproduktion weiterhin laufe und die Lieferketten gut funktionierten, dürfte der Rückgang der Wirtschaftsleistung im Winter moderat bleiben und nicht vergleichbar sein mit dem Einbruch im Frühjahr. „Dafür spricht unter anderem, dass China und andere Länder in Asien diese Krise deutlich besser meistern“, sagte Wieland. Das hilft der exportabhängigen deutschen Industrie. So wuchsen die Warenexporte in die Volksrepublik China im September um kräftige 10,6 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro.

„Wichtig dabei ist natürlich auch, dass Kindergärten und Schulen geöffnet bleiben“, sagte das Mitglied des Sachverständigenrates. Andernfalls würde das die Produktivität negativ beeinflussen, „denn Eltern müssten wieder verstärkt die Kinderbetreuung übernehmen“.