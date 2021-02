 Corona-News: Johnson & Johnson beantragt Notfallzulassung – USA will jeden Amerikaner mit Maske ausstatten

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Indien liegt offenbar um ein Vielfaches über den offiziellen Angaben. Indiens dritte landesweite Erfassung von Corona-Infektionen hat Hinweise ergeben, dass mehr als ein Fünftel der erwachsenen Bevölkerung schon vor dem Impfstart im Januar Antikörper gegen das neue Coronavirus hatte - und damit bereits infiziert war.



Zu Beginn des Impfprogramms im Januar seien 21,4 Prozent der Erwachsenen bereits infiziert gewesen, hieß es in der Corona-Studie, die das Gesundheitsministerium am Donnerstag veröffentlichte. In Slums der Großstädte habe der Anteil sogar bei fast einem Drittel gelegen. In den übrigen städtischen Gebieten seien bei 26,2 Prozent der Menschen Antikörper gegen das Coronavirus gefunden worden.



Vertreter des Gesundheitsministeriums erklärten, die Ergebnisse deuteten an, dass ein großer Teil der Population von insgesamt fast 1,4 Milliarden Menschen noch anfällig für das Virus sei. Die Studie unterstreiche die Wichtigkeit der Impfungen, von Abstandsregeln und weiteren Hygienemaßnahmen wie dem Tragen von Atemmasken.



In absoluten Zahlen hat Indien bislang nach den USA die zweitmeisten Corona-Infektionen verzeichnet - mehr als 10,7 Millionen seit Beginn der Pandemie. Nach offiziellen Zahlen starben 150.000 Menschen in der Pandemie. Experten gehen in den meisten Ländern jedoch von teils hohen Dunkelziffern aus.