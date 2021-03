 Corona-News: Jüngste Beschlussvorlage: Lockerung für Oster-Besuche – Wohl keine Mehrheit für „kontaktarmen Urlaub“ und Testpflicht für Unternehmen

Ungarn will zwei weitere bislang in der EU nicht zugelassene Impfstoffe gegen das Coronavirus nutzen. Die Arzneimittelbehörde teilte am Montag mit, das Vakzin Convidecia des chinesischen Herstellers Cansino Biologics und der indische Covishield-Impfstoff könnten nun in der Impfkampagne eingesetzt werden.

Die ungarische Regierung hat die Impfmittel-Beschaffung in der EU kritisiert und deswegen einen eigenen Kurs eingeschlagen. Mit den am Montag erfolgten beiden Neuzulassungen werden nun sieben Vakzine in dem Land eingesetzt, das auf die Einwohnerzahl bezogen die sechsthöchste Todesfallrate durch Covid-19 weltweit hat. Eingesetzt wurden bisher bereits die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca, das chinesische Sinopharm und das russische Sputnik V.

Convidecia ist bislang in China, Pakistan und Mexiko im Einsatz und muss nur einmal gespritzt werden. Covishield ist die indische Version des Astrazeneca-Impfstoffs und wird vom Serum Institute of India hergestellt.