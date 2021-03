 Corona-News: Jüngste Beschlussvorlage: Lockerung für Oster-Besuche – Wohl keine Mehrheit für „kontaktarmen Urlaub“

FDP-Chef Christian Lindner lehnt eine Ausgangssperre als unverhältnismäßig ab. Die Lage sei zwar sensibel, schreibt Lindner auf Twitter. Aber: „Die Freiheitseinschränkung ist zu scharf." Stattdessen müsse mehr getestet und geimpft werden. Zudem könne die Politik „der Vernunft der Menschen und den Hygienekonzepten vertrauen", betont der FDP-Chef. „Pauschal den #Lockdown zu verlängern, ist nicht alternativlos."



Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil spricht sich gegen Ausgangsbeschränkungen aus. „Ich halte davon nichts", sagt Klingbeil zu „Bild Live". „Die Ausgangssperre ist ein Instrument, das in meinen Augen nicht greift. Die Menschen sind doch vernünftig in diesem Land. Ich erlebe seit über einem Jahr, dass sich die Menschen an die Regeln halten." Klingbeil spricht sich zudem für eine Abkehr vom Inzidenzwert aus. „Ich glaube, der Impffortschritt, der Testfortschritt, auch die bessere Kontaktnachverfolgung, die Belegung der Intensivbetten – all das muss auch einbezogen werden, damit die Menschen auch mehr Normalität in ihr Leben zurückbekommen. Alle sind gerade müde von dieser Pandemie."