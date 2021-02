 Corona-News: Kinder in NRW dürfen ab dem 22. Februar wieder in die Kita – Weltärztepräsident für Auswahl bei Impfstoffen

Auch große Konzerne sollen laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Überbrückungshilfen III bekommen können. Auch Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 750 Millionen Euro sollen künftig Anträge stellen können. Es werde außerdem einen Härtefallfonds geben, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin. Details zur Höhe blieb er schuldig. Die Einzelheiten sollen in den nächsten Tagen mit dem Bundesfinanzministerium ausgearbeitet werden. Ziel sei es, Unternehmen zu helfen, die bislang durch das Raster fallen.

Der Wirtschaftsminister und die Wirtschaft wollen außerdem zu den nächsten Beratungen von Bund und Ländern Anfang März Empfehlungen für eine Öffnungsstrategie erarbeiten. Das kündigte der CDU-Politiker am Dienstag nach dem „Wirtschaftsgipfel“ am Dienstag an. Es gehe um eine gemeinsame Position mit Empfehlungen vom Standpunkt der Wirtschaft, was eine Öffnungsstrategie angehe. Es sei von Verbänden „nachvollziehbar“ beklagt worden, dass Ungewissheit mit das schwierigste sei in der derzeitigen Lage.

Der Lockdown mit der Schließung etwa der Gastronomie und vieler Einzelhandelsgeschäfte war zuletzt von Bund und Ländern noch einmal bis zum 7. März verlängert worden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 3. März beraten, wie es weitergeht. Altmaier sprach von einer „begründeten Hoffnung“, dass es für viele Bereiche bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen eine Öffnungsperspektive geben könne. Er kündigte außerdem an, bei den Kriterien zu staatlichen Finanzhilfen über Anpassungen nachzudenken.