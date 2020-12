 Corona-News: Kühlprobleme beim Impfstart in Bayern – Hoher Andrang in Österreichs Skigebieten

Indien hat am Samstag den niedrigsten täglichen Anstieg bei Corona-Neuinfektionen seit fast sechs Monaten verzeichnet. Landesweit steckten sich binnen 24 Stunden 18.732 Menschen an, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. Unterschritten worden sei diese Zahl zuletzt am 1. Juli.



Auch bei der Zahl der aktiven Fälle zeichne sich ein „anhaltender Rückgang“ ab, hieß es weiter. Sie sei auf 278.690 gefallen. „Dies ist der niedrigste Stand nach 170 Tagen“. Die Zahl der binnen eines Tages erfassten Toten in Zusammenhang mit dem Virus lag den Angaben zufolge am Samstag bei 279. Damit sind in Indien seit Beginn der Pandemie 147.622 Tote in der offiziellen Corona-Statistik verzeichnet.