 Corona-News: Landkreis in Thüringen meldet zwölffachen Corona-Grenzwert – Kritik an Verzicht auf Böllerverbot

Der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch pocht auf die stärkere Beteiligung des Parlaments in der Krisenpolitik: „Bei schweren Grundrechtseinschränkungen muss der Bundestag entscheiden. Wenn man das Verfahren sieht, fassen sich die Leute an den Kopf, wie Politik gemacht wird.”



In seiner Rede holt der Linken-Fraktionschef zu einem Rundumschlag gegen die Bundesregierung aus. Sie habe in den vergangenen Monaten zu wenig getan, um sich auf den Winter vorzubereiten. So mangele es etwa an Luftfiltern in Schulen oder einem Konzept für den Nahverkehr.