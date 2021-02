 Corona-News: Mehr als fünf Milliarden Euro für November- und Dezemberhilfen ausgezahlt – Mehrheit der Deutschen für schärfere Einreiseregeln

Spahn verweist in seiner Antwort auf andere europäische Länder: Die Entwicklungen in Portugal und Irland hätten die Gefahren von zu frühen Lockerungen, nämlich wieder schnell steigende Infektionszahlen, gezeigt. Ob in Deutschland bereits kommende Woche Beschränkungen aufgehoben werden, darüber müssten dann am Mittwoch Bund und Länder entscheiden, so der Gesundheitsminister.