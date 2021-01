 Corona-News: Merkel berät sich bereits Dienstag mit den Länderchefs – Sterbefälle in Deutschland vor Weihnachten ein Viertel über Durchschnitt

Die Corona-Krise drückt auf die Beschäftigung in der deutschen Industrie. Ende November 2020 waren rund 5,5 Millionen Menschen im Verarbeitenden Gewerbes tätig und damit knapp 160.000 oder 2,8 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Oktober veränderte sich das Personal in den Betrieben mit 50 oder mehr Beschäftigten allerdings kaum (-0,1 Prozent).

Gegenüber dem Vorjahresmonat schrumpfte die Belegschaft in fast allen Wirtschaftsbereichen des Verarbeitenden Gewerbes. Am stärksten sank die Beschäftigtenzahl in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 6,3 Prozent. Gestiegen ist die Beschäftigtenzahl hingegen in der Herstellung von chemischen Erzeugnissen (+1,6 Prozent).