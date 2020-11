 Corona-News: Merkel hat eigene Pläne zur Kontaktreduzierung – Handel warnt Kanzleramt bei verschärften Auflagen vor Hamsterkäufen

Sachsen plant schärfere Beschränkungen, wenn vor Ort fünf Tage lang der Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wird. Das sieht ein Entwurf des sächsischen Gesundheitsministeriums zur neuen Corona-Schutzverordnung vor, der in den nächsten Tagen in den Ausschüssen des Landtages und Verbänden diskutiert werden soll. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und eine Beschränkung der Teilnehmerzahl bei Demonstrationen und Versammlungen auf höchstens 200. An Beerdigungen dürften dann höchstens 15 Personen dabei sein, in Kirchen dürften nur noch maximal 50 Menschen zusammenkommen. Zudem will das Ministerium bei steigenden Zahlen einen eingeschränkten Regelbetrieb für Kitas und Schulen sowie eine Maskenpflicht für Schüler der Sekundarstufe eins. Die Maßnahmen müssen die Kommunen vor Ort dann anordnen.



In den Entwurf sollen laut Gesundheitsministerium noch die Ergebnisse der für morgen geplanten Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder sowie Anmerkungen von Ausschüssen und Verbänden einfließen. Am Freitag will das Landeskabinett in einer Sondersitzung über neue Corona-Schutzmaßnahmen für den Freistaat entscheiden.